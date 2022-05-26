VIII книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 3 по 6 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
VIII книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре столицы с 3 по 6 июня. В этом году живой формат объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляции основных событий зрители смогут увидеть на популярных интернет-платформах.
Фестиваль пройдет на девяти традиционных площадках – "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия" и, конечно, "Главная сцена".
Кроме того, в этом году отдельное внимание уделят изданиям, в которых история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста и находится на стыке литературы и изобразительного искусства, то есть комиксам.
В программе – более 200 событий. Свои новые книги на "Красной площади" презентуют Павел Басинский, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Александр Архангельский, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и многие другие.
На "Главной сцене" свои программы представят Московский театр "Современник", МХТ им. А. П. Чехова, Театр Наций, театр "Трикстер" и камерный ансамбль "Солисты Москвы". Специальными музыкально-литературными композициями отметят юбилеи Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной. Кроме того, на "Главной сцене" состоятся церемонии награждения победителей известных конкурсов и премий: конкурс юных чтецов "Живая классика" проведет суперфинал, а в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина здесь засияют новые звезды отечественной литературы – лучшим молодым писателям и поэтам страны уже шестой раз будет вручена литературная премия "Лицей".
В течение всех дней фестиваля будет проходить благотворительная акция "Подари ребенку книгу". Стать меценатом сможет каждый – достаточно будет оставить свой книжный подарок в одном из шести боксов, расположенных на территории Красной площади. В нынешнем году принято решение все собранные в рамках акции книги передать в дар детским медицинским учреждениям различного уровня.
Значительная часть территории будет отдана площадке "Детская и учебная литература". В этом году она будет работать под девизом "Что за прелесть эти сказки!".
Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники из 60 регионов. Здесь пройдут яркие костюмированные фольклорные выступления, а также презентации новинок и культурологические дискуссии.
В рамках "Красной площади" состоится и уникальный проект – Фестиваль национальных литератур. Он призван сделать национальные литературы достоянием широкого читателя в России. В программе – лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для детей.
Кульминацией станут традиционные торжества 6 июня, приуроченные ко Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина.
Информацию о десятках других событий фестиваля можно найти на официальном сайте. Вход свободный.
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