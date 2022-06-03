Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Официальное открытие книжного фестиваля "Красная площадь" перенесли на 14:00 из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, церемония открытия книжного фестиваля "Красная площадь" переносится сегодня с 12:00 на 14:00", – отметили в пресс-службе фестиваля.

Утром в пятницу Москву накрыл ливень. Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, по его итогам на город прольется до 10 миллиметров осадков. К концу рабочего дня дожди должны прекратиться. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 3 по 6 июня на девяти традиционных площадках. Его программой запланировано больше 200 событий. Свои новые книги на главной площади столицы презентуют Павел Басинский, Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и другие писатели.

