Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень накрыл Москву. Он не прекратится в столичном регионе в ближайшие два часа, следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".

Сильные осадки в настоящий момент наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе столицы. В центральной части города небо затянуто дождевыми облаками и начинается мелкий дождь.

По прогнозам синоптиков, ливень начнет стихать не раньше 11:00 пятницы, 3 июня.



Видео: Москва 24

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром.

"Всего за три часа на город прольется до 10 миллиметров влаги, что чревато новыми подтоплениями. Затем дожди постепенно ослабеют и к концу рабочего дня прекратятся", – сказал синоптик.

Температура воздуха в столице немного опустится и будет составлять около 21 градуса, к вечеру будет 18 градусов. При этом, как уточнил метеоролог, это является нормальными значениями для июня.

До этого жителей столицы предупреждали о непогоде в пятницу, 3 июня. Сообщалось, что прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Столичный Дептранс в связи с непогодой призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.

