Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ливень накрыл Москву. Он не прекратится в столичном регионе в ближайшие два часа, следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".
Сильные осадки в настоящий момент наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе столицы. В центральной части города небо затянуто дождевыми облаками и начинается мелкий дождь.
По прогнозам синоптиков, ливень начнет стихать не раньше 11:00 пятницы, 3 июня.
"Всего за три часа на город прольется до 10 миллиметров влаги, что чревато новыми подтоплениями. Затем дожди постепенно ослабеют и к концу рабочего дня прекратятся", – сказал синоптик.
Температура воздуха в столице немного опустится и будет составлять около 21 градуса, к вечеру будет 18 градусов. При этом, как уточнил метеоролог, это является нормальными значениями для июня.
До этого жителей столицы предупреждали о непогоде в пятницу, 3 июня. Сообщалось, что прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.
Столичный Дептранс в связи с непогодой призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 3 июня
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