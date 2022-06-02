Москвичей предупредили о грозе и сильном дожде до утра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на пятницу, 3 июня, в столице ожидаются сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах пройдет град, сообщает ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что предупреждение будет действовать в период с 00:00 до 10:00 пятницы.

В МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее столичный Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефоны. Автомобилистам также рекомендовали не парковаться возле шатких конструкций и под деревьями.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дожди сохранятся в столичном регионе и в выходные. По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и гроза.