Синоптик рассказал, когда россияне смогут открыть купальный сезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на юге России купальный сезон можно будет открывать уже в ближайшие дни, так как к этому времени температура воды составит 20 градусов и выше, сообщает радио КП.
В Центральной России, по словам Тишковца, вода будет комфортной для купания в реках и озерах в середине июня.
"С точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным, на мой взгляд, представляется июль. На макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней", – отметил метеоролог.
Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 четверга, 2 июня, а предупреждение о ветре – с 12:00 до 00:00 пятницы, 3 июня.
В выходные в столице ожидается погода с температурой 20–22 градуса. Однако временами могут идти дожди. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, наиболее интенсивные осадки придут в ночь на пятницу.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 2 июня
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