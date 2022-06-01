Синоптик пообещал россиянам "медовое" лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Этим летом погода в России будет благоприятной для медового сбора, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
По его словам, лето в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. С точки зрения эффективного проведения отпуска наиболее предпочтительным будет июль – температура воздуха в середине сезона выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.
"Такой долгосрочный прогноз (безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями) в пчеловодном сезоне благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым", – добавил синоптик.
Тишковец отметил, что температура летом будет близка к климатической норме с превышением не более чем на 0,5–1 градус. Наибольшее положительное отклонение температуры и некритическая засушливость прогнозируются в курортной зоне России – на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что указывает на относительно благоприятный сценарий погоды для туризма и сельского хозяйства. Кроме того, теплее обычного с дефицитом осадков будет на Русском Севере.
Ранее сообщалось, что в начале и в конце июня в Москве погода будет теплее обычного, но в середине месяца возможно похолодание. По словам синоптиков, в европейскую часть России лето пришло по календарю. При этом в теплую погоду возрастает и неустойчивость атмосферы, нередко это приводит к мощным грозовым ливням, что обусловлено чрезвычайно активным атлантическим циклоном.
При этом циклон и антициклон создадут устойчивый южный поток воздуха: уже со среды, 1 июня, в средней полосе температура начнет превышать 20 градусов.
Май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 1 июня
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