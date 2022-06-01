В Гидрометцентре рассказали, каким будет июнь в России

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Россиянам не стоит рассчитывать на устойчивую сухую погоду летом, так как это самый дождливый сезон. Июнь же в России ожидается преимущественно теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последние годы все чаще и чаще наблюдаются ситуации, когда длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жарким периодами", – приводит ТАСС слова синоптика.

В частности, среднемесячная температура в июне выше нормы ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на юге европейской части, в Краснодарском крае, на Ставрополье, на юге Черноземья и юге Приволжского федерального округа, а также на северной половине азиатской части страны.

В свою очередь, температура ниже или около нормы в июне прогнозируется на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях, добавил Вильфанд.

Как отметил метеоролог, что касается осадков в июне, то их дефицит ожидается на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке.

Аномальные же осадки прогнозируются в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века.

Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.

При этом, по словам синоптиков, обогнал этот месяц и последний май XX века. В 2000 году воздух прогрелся до 10,8 градуса.

