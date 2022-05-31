Синоптик рассказала, какой будет погода в начале лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

По словам синоптика, начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме.

В частности, в среду, 1 июня, температура воздуха составит 22–24 градуса. К выходным будет немного прохладнее – 17...22 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето придет в столичный регион 1 июня.

Синоптик при этом отметил, что уже в начале текущей недели москвичи смогут ощутить солнечную, теплую погоду, которая и будет предвестником метеорологического лета.

