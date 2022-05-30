Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Метеорологическое лето придет в столичный регион 1 июня, рассказал в эфире программы "Соловьев Life" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическое лето (переход среднесуточной температуры через 15 градусов и выше) наступит 1 июня, с календарным летом, когда даже ночью будет не ниже 10–15 градусов, а в дневные часы – 19–24 градуса", – уточнил Тишковец.
Синоптик при этом отметил, что уже сегодня москвичи смогут ощутить солнечную, теплую погоду, которая и будет предвестником метеорологического лета.
"Сегодняшний день будет таким стартовым днем, который укажет нам на то, что в ближайшие дни наступит так называемое метеорологическое лето. Уже сейчас за бортом 16 градусов, это еще не разгар. В течение дня воздух прогреется в Центральной России до 17–22 градусов", – сказал Тишковец.
По словам синоптика, такие показатели говорят о возвращении в рамки положенной климатической нормы. При этом во вторник, 31 мая, ожидаются скоротечные ливневые дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 15–20 градусов из-за осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в РФ летом 2022 года будет находиться около или выше нормы. По его словам, предстоящее лето будет чередовать периоды очень жаркой и прохладной погоды.
"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 30 мая
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