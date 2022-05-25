Синоптик предупредил москвичей о грозах в начале лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Календарное лето в столице начнется с грозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 31 мая в московском регионе наступит метеорологическое лето, температура воздуха днем составит от 20 до 25 градусов тепла, а ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов.

"То есть среднесуточная температура воздуха впервые в этом году преодолеет планку в 15 градусов, что означает наступление настоящего метеорологического лета, которое по климату обычно наступает тремя днями раньше (28 мая)", – написал он в своем телеграм-канале.

Метеоролог также назвал текущий май одним из самых холодных в истории.

Ранее Евгений Тишковец предупредил жителей столицы об аномальных ливнях с четверга, 26 мая, до полудня пятницы, 27 мая.

По его словам, дожди начнутся после 15:00 26 мая. К полудню следующего дня выпадет 30% месячной нормы осадков, или 15–20 миллиметров.

