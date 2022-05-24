Россиянам пообещали периоды жаркой погоды летом

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Температура воздуха в РФ летом 2022 года будет находиться около или выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, предстоящее лето будет чередовать периоды очень жаркой и прохладной погоды.

При этом Вильфанд признал, что май в столичном регионе был холодным, показатели были ниже многолетних климатических значений на два градуса. Однако он призвал не пугаться низких показателей температур, поскольку летний период удивит, сообщает газета "Известия".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. Температура будет соответствовать климатической норме, которая составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.

При этом на востоке европейской части РФ ожидается переувлажнение на 20–40% из-за осадков.

