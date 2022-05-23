Синоптик рассказала о погоде в начале июня в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что начало июня в столице будет теплым.
Ранее москвичам пообещали прохладное начало рабочей недели. В понедельник, 23 мая, максимальная температура в городе составит 14...16 градусов. Несмотря на переменную облачность, осадки не прогнозируются. Отмечается, что атмосферное давление будет пониженным.
Однако эта неделя в столице будет прохладной, продолжает синоптик. Ожидается, что самым холодным днем станет вторник, 24 мая. Небо в этот день затянет облаками, из-за чего воздух прогреется не сильно, говорит Позднякова. Погода будет облачная с прояснениями, в течение суток местами ожидается кратковременный небольшой дождь. Осадки, по прогнозам синоптика, не превысят 1 миллиметра.
"24 мая максимальная температура в Москве будет 8…10 градусов, а это на 6 градусов ниже климатической нормы. Ночью в городе ожидается 5…7, по области – от 3 до 8 градусов", – рассказывает специалист.
Ночь на среду, 25 мая, будет довольно холодной. В Москве ожидается около +3 градусов, местами по области возможны заморозки до -1…-2 градусов, предупреждает метеоролог.
"Дневная температура в Москве составит 13…15 градусов, переменная облачность, осадков не ожидается. По области будет 12…17 градусов, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. То есть ветер северных направлений, конечно, не даст температуре воздуха повышаться", – говорит синоптик.
27 и 28 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В течение пятницы и субботы температурный режим прогнозируется одинаковым. Минимальная температура составит 5…10. В дневные часы столбики термометров покажут 14…19, что на 3 градуса ниже нормы, отмечает эксперт.
"В субботу в течение дня кратковременный дождь будет практически на всей территории столичного региона", – уточняет специалист.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в столицу одновременно с календарным летом придет и метеорологическое. Вместе с тем, по его словам, май этого года в Центральной России входит в семерку наиболее прохладных окончаний весны за последние 74 года.
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