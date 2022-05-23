Синоптик рассказала о погоде в начале июня в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что начало июня в столице будет теплым.

Ранее москвичам пообещали прохладное начало рабочей недели. В понедельник, 23 мая, максимальная температура в городе составит 14...16 градусов. Несмотря на переменную облачность, осадки не прогнозируются. Отмечается, что атмосферное давление будет пониженным.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Начало июня обещает быть теплее, чем то, что мы сейчас наблюдаем за окном. Скорее всего, дневная температура будет порядка 20 градусов и ночная составит 8…10. То есть это близко к норме для начала июня. Этот месяц будет в пределах нормы, то есть такой, какой обычно у нас бывает.

Однако эта неделя в столице будет прохладной, продолжает синоптик. Ожидается, что самым холодным днем станет вторник, 24 мая. Небо в этот день затянет облаками, из-за чего воздух прогреется не сильно, говорит Позднякова. Погода будет облачная с прояснениями, в течение суток местами ожидается кратковременный небольшой дождь. Осадки, по прогнозам синоптика, не превысят 1 миллиметра.

"24 мая максимальная температура в Москве будет 8…10 градусов, а это на 6 градусов ниже климатической нормы. Ночью в городе ожидается 5…7, по области – от 3 до 8 градусов", – рассказывает специалист.

Ночь на среду, 25 мая, будет довольно холодной. В Москве ожидается около +3 градусов, местами по области возможны заморозки до -1…-2 градусов, предупреждает метеоролог.

"Дневная температура в Москве составит 13…15 градусов, переменная облачность, осадков не ожидается. По области будет 12…17 градусов, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. То есть ветер северных направлений, конечно, не даст температуре воздуха повышаться", – говорит синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг, 26 мая, будет усиливаться влияние циклона. Ночью еще осадков не ожидается, днем может собраться небольшой кратковременный дождь. Ночная температура уже приличная и составит 5…10 градусов. Дневная температура в городе будет 15…17 градусов.

27 и 28 мая будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В течение пятницы и субботы температурный режим прогнозируется одинаковым. Минимальная температура составит 5…10. В дневные часы столбики термометров покажут 14…19, что на 3 градуса ниже нормы, отмечает эксперт.

"В субботу в течение дня кратковременный дождь будет практически на всей территории столичного региона", – уточняет специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Существует такая тенденция, что в последующие дни температура воздуха постепенно, но все-таки будет повышаться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что в столицу одновременно с календарным летом придет и метеорологическое. Вместе с тем, по его словам, май этого года в Центральной России входит в семерку наиболее прохладных окончаний весны за последние 74 года.

