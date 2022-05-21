В Гидрометцентре спрогнозировали, когда будет "опасное" солнце

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Повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня ожидает несколько федеральных округов РФ. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня в ближайшие четыре дня.

При этом специалист отметила, что в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах обстановка с УФ излучением в ближайшее время будет относительно спокойная.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что потепление придет в столичный регион во вторник, 24 мая. При этом, по его словам, в ближайшие дни в столицу будет поступать холодный воздух из-за циклона над Поволжьем и Уралом. Ночные температуры будут держаться в диапазоне 2...4 градуса, а днем воздух не будет прогреваться больше 11...15 градусов.

