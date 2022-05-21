В Гидрометцентре спрогнозировали, когда будет "опасное" солнце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня ожидает несколько федеральных округов РФ. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня в ближайшие четыре дня.
При этом специалист отметила, что в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах обстановка с УФ излучением в ближайшее время будет относительно спокойная.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что потепление придет в столичный регион во вторник, 24 мая. При этом, по его словам, в ближайшие дни в столицу будет поступать холодный воздух из-за циклона над Поволжьем и Уралом. Ночные температуры будут держаться в диапазоне 2...4 градуса, а днем воздух не будет прогреваться больше 11...15 градусов.
"Городской стандарт": солнцезащитные очки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: