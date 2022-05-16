Синоптик рассказал, каким будет лето в европейской части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца этого месяца жителям европейской части России не стоит рассчитывать на летнюю погоду, перелом устойчивого тепла начнет происходить в конце мая – начале июня, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в первый месяц лета не будет ни экстремальной жары, ни экстремального холода. Среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города.

"Напомню, что для Москвы это приблизительно +11,5 градуса ночью и +21,7 градуса – днем. <...> Июнь будет достаточно умеренным, теплым по температуре. Что касается осадков, то на востоке Европейской России будет переувлажнение на 20–40%", – сказал метеоролог в интервью радио Sputnik.

Июль и август будут теплее климатической нормы, продолжил Тишковец. В средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градуса. Июль будет вполне комфортный, добавил синоптик.

"Август будет близок к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений", – заключил синоптик.

Май 2022 в Москве, по данным метеорологов, может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Температура воздуха в первой декаде месяца отставала от нормы почти на полтора градуса.

Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.

