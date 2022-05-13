Май 2022 года в Москве может стать одним из самых холодных в истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Май 2022 года в Москве может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. В текущем тысячелетии это случалось редко, сообщает портал "Метеоновости".

"За 21 год лишь пять раз этот месяц огорчил холодами, когда средняя за месяц температура 1-2 градуса не дотянула до нормы. В последний раз май был холодным в 2020 году, среднемесячная температура в нем оказалась почти на полтора градуса ниже нормы", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что первая декада мая оказалась холодной, средняя температура воздуха почти на полтора градуса отставала от нормы.

Метеорологи посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась. Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура воздуха будет ниже многолетних значений на четыре градуса.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полудня 14 мая.

В комплексе городского хозяйства Москвы призвали жителей города к внимательности из-за непогоды. Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

