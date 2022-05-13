Москвичей призвали к аккуратности из-за порывистого ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании. По его словам, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов.

Также в Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до полудня субботы, 14 мая.