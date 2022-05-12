Москвичам рекомендовали запастись дождевиками на ближайшие пять дней

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В ближайшие дни погода в Москве сменится резким похолоданием, от обильных осадков горожанам придется укрываться под зонтами и дождевиками, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в пятницу, 13 мая, дожди в столичном регионе начнут утихать, из-за туч начнет выглядывать солнце. Температура воздуха в Москве составит +15–17 градусов, в Подмосковье +13–18. Однако штормовой ветер сохранится.

"Но ветер будет сохраняться в порывистом режиме и достигать 17–19 метров в секунду. Все, что выше 15 метров в секунду для нашего города является штормовыми показателями", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

По словам Тишковца, в выходные в столичный регион вернется ненастье, которое значительно усилится за счет влияния тыловой части циклона и холодного полярного воздуха.

"Температурный режим понизится до апрельских значений. Ночами станет уже +4–9, днем в лучшем случае +10–15. И опять польют кратковременные ливневые дожди. Как будто бы природа откатывает нас на две-три недели назад", – предупредил Тишковец.

В первой половине следующей недели, по прогнозу синоптика, данная тенденция усилится. В понедельник, 16 мая, дневная температура снизится до +9–14 градусов.

"Ночами будет +2–7 градусов, а днем даже +1–6 к середине следующей недели. <...> То есть вот такие кульбиты, такой холод – на ближайшую пятидневку (берите. – Прим. ред.) дождевики с собой, плащи, теплую одежду, зонты и так далее", – добавил Тишковец.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" пообещали москвичам "канонаду гроз". По информации синоптиков, в столице за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

В связи с прогнозируемой непогодой городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы чинить линии электропередачи и устранять последствия других инцидентов.