Ливни с грозой обрушатся на Москву в четверг вечером

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В вечерние часы в Москве ожидается сильный дождь с грозой, за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором североатлантического циклона и прохождением связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, из-за чего небо затянут многослойные облака, заморосит дождь, а к вечеру в сопровождении канонады гроз прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 20–22 миллиметров", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +18…+20 градусов. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, Гидрометцентр продлил до вечера четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует в связи с сильным ветром и грозой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что климатическое лето наступит в Москве 28–29 мая. К середине текущей недели температура достигнет +18...+20 градусов.

По словам Вильфанда, 12 и 13 мая в столице воздух прогреется до +19...+20 градусов, а в Подмосковье – до +20...+22 градусов.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода. Также климатолог дал прогноз о том, каким в целом может быть московское лето в этом году.

