Климатолог рассказал, ожидает ли Москву холодное лето

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода.

"Февраль был теплый, теплее нормы на 10 градусов в течение месяца. Потом в отместку этому теплу пришло весеннее похолодание. Имеются в виду арктические вторжения, которые длятся вот уже сколько времени", – говорит эксперт.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы.

Также климатолог дал прогноз о том, каким в целом может быть московское лето в этом году.

"Лето, конечно, наверняка будет в районе средних многолетних значений. С колебаниями в ту или иную сторону. Будут и теплые периоды, жаркие периоды, будут, естественно, и прохладные периоды. Будут сухие периоды, но, скорее всего, чаще будут влажные периоды", – заключил Терешонок.

Ранее россиян предупредили, что в 2022 году сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой погоды. В частности, не исключены резкие перепады температуры, а также аномальное отсутствие осадков или, наоборот, их масштабное выпадение. При этом 2022 год может оказаться холоднее, чем два предыдущих из-за процессов, которые происходят в Тихом океане.

