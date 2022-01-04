Климатолог предупредил о погодных аномалиях в России в 2022 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прошедший год запомнился температурными рекордами и странным распределением осадков, рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.
Он объяснил, что в 2021 году были периоды, когда осадков не было совсем, либо они выпадали разом, превысив норму. По словам эксперта, в текущем году ситуация будет схожей, а количество погодных аномалий останется на прежнем уровне.
"Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие", – сказал он в интервью радио Sputnik.
По прогнозам климатолога, для мира в целом наступивший год будет холоднее, чем 2020 и 2021 годы. По словам Кокорина, тренд на небольшое похолодание может сохраниться из-за процессов, происходящих в Тихом океане. Там сейчас развивается явление Ла-Нинья, когда из-за сильных ветров поверхность воды становится холоднее, пояснил специалист.
"<...> а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. Когда потом будет другая фаза, Эль-Ниньо, то все будет наоборот", – отметил Кокорин.
В долгосрочной перспективе, считает климатолог, в следующие десятилетия глобальное потепление приведет к постепенному повышению температуры воздуха.
Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ведущий научный сотрудник кафедры Михаил Локощенко рассказали, что глобальное потепление ведет к тому, что в регионах России увеличивается число погодных аномалий.
По словам экспертов, аномально теплая погода – следствие притока теплых воздушных масс морского происхождения и глобального потепления.
Москвичам рассказали о климатических изменениях и погодных аномалиях в этом году
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