Эксперты перечислили города, которые скоро уйдут под воду

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Составлен список городов, которые в скором времени могут уйти под воду. Об этом сообщает газета India Times, ссылаясь на данные карты организации Climate Central.

Согласно исследованию, в 2030 году проблема коснется Амстердама, поскольку город окажется на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.

Также пострадают остров Тортуга в Тихом океане и иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб. Последний окружает болотистая местность, а потому к концу текущего десятилетия он может уйти под воду – полностью или частично, отмечается в материале.

Помимо этого, климатические изменения коснутся Нового Орлеана, несмотря на то что там есть специализированная система дамб. Как предполагают эксперты, они не смогут защитить город от затопления.

Также не исключается, что с лица Земли исчезнет Венеция, которая ежегодно погружается под воду на 2 миллиметра. Под угрозой исчезновения окажется и вьетнамский Хошимин – наводнения в этом регионе, согласно прогнозам, участятся.

Последним в списке значится индийский город Калькутта. Ему также предрекли затопление.

Ранее ученый предупредил о возможном наступлении ледникового периода в России. По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолога Алексея Карнаухова, из-за смены течений в Атлантическом океане в ряде регионов России может наступить резкое похолодание. При этом сегодня наблюдаются два тренда: глобальное потепление и ослабление теплого атлантического течения Гольфстрим.