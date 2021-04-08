Ученые предупредили об угрозе обрушения шельфовых ледников Антарктиды

Фото: depositphotos/Denis Burdin
Согласно новому исследованию, более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться в море, если глобальные температуры вырастут на четыре градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.
По словам специалистов, если получится удержать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, площадь, которая подвержена риску обрушения, будет вдвое меньше, что позволит избежать катастрофического роста уровня моря.
Так, британские ученые из Редингского университета построили прогнозную модель воздействия повышенного таяния и стока воды на стабильность шельфовых ледников, которые окружают Антарктиду. Авторы установили, что при увеличении температур на планете на четыре градуса Цельсия риску дестабилизации будут подвержены 34% всех шельфовых ледников Антарктики.
Наиболее высокому риску подвергается ледник Ларсен С, который является самым крупным шельфовым ледником Антарктического полуострова. В 2017 году от него уже откололся огромный айсберг, тем самым уменьшив площадь ледника на 12%.
Ранее сообщалось, что огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде. Его площадь эксперты оценивают в 1 270 квадратных километров. Это сравнимо с территорией Санкт-Петербурга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: