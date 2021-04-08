Ученые предупредили об угрозе обрушения шельфовых ледников Антарктиды

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Согласно новому исследованию, более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться в море, если глобальные температуры вырастут на четыре градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.

По словам специалистов, если получится удержать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, площадь, которая подвержена риску обрушения, будет вдвое меньше, что позволит избежать катастрофического роста уровня моря.

Так, британские ученые из Редингского университета построили прогнозную модель воздействия повышенного таяния и стока воды на стабильность шельфовых ледников, которые окружают Антарктиду. Авторы установили, что при увеличении температур на планете на четыре градуса Цельсия риску дестабилизации будут подвержены 34% всех шельфовых ледников Антарктики.

Наиболее высокому риску подвергается ледник Ларсен С, который является самым крупным шельфовым ледником Антарктического полуострова. В 2017 году от него уже откололся огромный айсберг, тем самым уменьшив площадь ледника на 12%.

Ранее сообщалось, что огромный айсберг откололся от ледника в Антарктиде. Его площадь эксперты оценивают в 1 270 квадратных километров. Это сравнимо с территорией Санкт-Петербурга.