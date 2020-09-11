Ученые рассказали, как изменится климат к 2300 году

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Ученые из шести стран завершили создание непрерывного графика глобальных температур. Он отображает изменение климата от начала кайнозоя до наших дней, сообщается в журнале Science.

Специалистам удалось изучить изотопные отношения кислорода и углерода в карбонатном материале раковин фораминифер, сохранившихся в донных отложениях. Ученые восстановили параметры температуры и содержание углекислого газа в атмосфере. Данные они сопоставили с вариациями орбиты Земли.

"Перед нами стояла цель по созданию точной справочной модели климата за последние 66 миллионов лет. Благодаря ей мы стали лучше понимать основную климатическую динамику", – отметил первый автор статьи Томас Вестерхольд.

Согласно графику, во время кайнозоя глобальный климат менялся несколько раз. Из теплого он перешел в горячий на рубеже палеоцена и эоцена, а затем опять стал теплее. В олигоцене и миоцене климат стал холодным, а в плиоцене и плейстоцене – ледниковым. Специалисты отмечают, что сейчас население Земли живет в умеренно теплую фазу этого ледникового мегапериода, называемую голоценом.

Ученые считают, что нынешнее потепление связано с ростом парниковых газов в атмосфере из-за деятельности человека. Специалисты прогнозируют, что если ничего не менять, то к 2300 году превышение средней глобальной температуры по сравнению с периодом 1961–1990 годов составит 8,5 градуса.

Ранее специалисты сообщили, что Земля движется по худшему сценарию изменения климата. Этому способствует активное таяние ледников. За последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра.

Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти. Межправительственная комиссия по изменению климата называет такие изменения негативным сценарием потепления на планете.