Метеоролог предупредил о революционных изменениях климата

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что мировой климат ожидают масштабные изменения, вызванные ежегодным потеплением на 1 градус. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист сослался на доклад генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа.
"Каждый год, начиная с ближайшего пятилетия, температура будет увеличиваться на 1 градус, чем в доиндустриальный период, а с вероятностью 20% – в один из годов ближайшего пятилетия температура повысится на 1,5 градуса по отношению к доиндустриальному периоду", – напомнил Вильфанд.
По словам эксперта, никогда ранее глобальное потепление не происходило с такой скоростью. Предстоящие изменения метеоролог назвал революционными в противовес эволюционным, к которым мир и человечество адаптировались постепенно.
Также Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может быть признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Эксперт отметил, что пока в рейтинге лидирует 2016 год.
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