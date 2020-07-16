2020 год может стать самым теплым в истории – Вильфанд

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Нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, январь и март текущего года были самыми теплыми месяцами за всю историю наблюдений.

"Пока на первом месте идет 2016 год... Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, – это точно", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Кроме того, по его словам, в этом году ожидается продолжительный бархатный сезон. Он может продлиться вплоть до начала октября. Вильфанд пояснил, что хороший бархатный сезон ожидается в сентябре и даже начале октября.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков ранее рассказал, что лето этого года в городе станет самым дождливым за последние пять лет. По словам синоптика, к концу второго месяца лета можно набрать свыше 100% осадков.

Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", четверг, 16 июля, окажется самым холодным днем в столице с начала месяца. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне 16-18 градусов.