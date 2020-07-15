Синоптики сравнили погоду в Подмосковье с климатом Дели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество дождей на западе Московской области летом этого года позволяет сопоставить погоду региона с климатом индийского Дели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"По итогам минувшей ночи больше всего осадков выпало на западе области: в Волоколамске – 36 миллиметров, в Клину – 33 миллиметров. С учетом того, что дожди шли и накануне, то суммарно в Клину – 46 миллиметров, в Волоколамске – 47 миллиметров. В лидерах по количеству осадков – Егорьевск, где за вечер и ночь выпало 52 миллиметра осадков, то есть около 60% месячной нормы", – говорится в сообщении.

Как рассказали синоптики, месячная норма осадков в ряде районов Подмосковья уже перевыполнена.

"В Можайске, например, уже выпало 204 миллиметра осадков – это больше, чем две месячных нормы. Эту ситуацию можно сопоставить с климатом Дели, где выпадает в июле 215 миллиметров осадков. Можно уже представить, что мы переселились в тропики", – отметили в центре погоды.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Накануне на столицу обрушился тропический ливень с громом и молниями, одна из которых ударила в Останкинскую телебашню. Виной таким капризам природы стал южный циклон, говорят специалисты.

Москвичей предупредили о рекордно низком давлении в среду, 15 июля. Кроме того, сообщалось, что с 14 по 16 июля в столице может выпасть месячная норма осадков.

В Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы.

Синоптик подчеркнул, что на "нормальную" погоду больше можно не надеяться. Он указал, что аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и Сибирь, тогда как в Москве похолодало. Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке – гребень высокого давления, пояснил Вильфанд.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский добавил, что погода становится изменчивой в связи с потеплением климата.

По его словам, в связи с этим зимы будут становиться теплее и возрастет риск опасных явлений. Так, раньше дожди чаще были затяжными, а сейчас стали ливневыми.