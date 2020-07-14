Эксперт рассказал, что делать автомобилистам на подтопленных участках дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал Москве 24, как вести себя автомобилистам на подтопленных участках дороги.

"Чтобы избежать неприятных последствий, надо при любом въезде в большую лужу понимать, что под водой может быть яма, поэтому стоит максимально снизить скорость. Необходимо следить за тормозной системой – она первая отказывает при попадании воды. Не разгоняться, проверять тормоза и исключить резкие повороты рулем. Все должно быть плавно и размеренно", – советует Сажин.

В свою очередь, директор Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев заявил, что если вода начала заливаться в салон, то уже есть вероятность короткого замыкания.

"Если вода достигла салона автомобиля, вы не можете открыть дверь, вода заливается в салон, то вся система уже намокла, вода может пройти уже к топливному баку. Как показывает практика, это может привести к неприятным последствиям. Может произойти короткое замыкание в топливном баке, от малейшей искры произойдет возгорание", – считает Канаев.

Специалист рекомендует в таком случае сначала выехать из подтопленного участка дороги, только потом тормозить и прижаться к обочине, после этого отключить клеммы от аккумулятора и просушить автомобиль.

"Чтобы снова завести машину, нужно подождать хотя бы сутки. 24 часа для системы в проветриваемом и сухом месте будет достаточно. В гараже, конечно, больше времени. Даже для того чтобы просто завести – два дня минимум", – рассказал специалист.

Перед началом движения после просушки автомобиля стоит обратить внимание на тормозную систему, отметил эксперт.

"Когда колодки либо диски намокли и автомобиль долго стоял, нужно просушить их путем прерывистого нажатия педали тормоза в течение одной минуты, не допуская блокировки колес", – уточнил Канаев.

Он подчеркнул, что последствия подтопления автомобиля может покрыть страховка, но при условии, что в договоре прописаны форс-мажорные обстоятельства.

"Сумма ущерба при попадании воды в жизненно важные части автомобиля зависит от того, насколько высоко расположен двигатель. В первую очередь выходят из строя генераторы. Страховщики могут признать это фактом форс-мажора. Если у вас в договоре прописаны форс-мажорные обстоятельства, тогда это входит в страховку", – заявил эксперт.

Ранее шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев озвучил основные опасности при вождении автомобиля на мокрой дороге. По мнению специалиста, самое важное – соблюдать скоростной режим.

"Важно понимать, что если на дороге вода, то любая попытка поднять скорость может привести к потере управления или к так называемому водному клину. Правила дорожного движения регламентируют максимальную скорость, а ниже ехать никто не запрещает. Скорость напрямую связана с видимостью, насколько далеко ты сможешь просматривать ситуацию на дороге", – считает эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что во вторник, 14 июля, в Москве ожидается пасмурная погода с сильными дождями.

"Ожидается облачная и очень дождливая погода, будет пасмурно, временами – дождь, а вечером – сильный дождь. Температура воздуха в Москве не превысит плюс 17–19 градусов, по области – 15–20", – предупредил метеоролог.

Как рассказал Тишковец, особенно сложная ситуация ожидается вечером, в период с 15:00 до 21:00. За это время в Москве выпадет 31 миллиметр осадков, что составляет треть от месячной нормы. Специалист предупредил, что из-за непогоды возможны подтопления и выход водоемов из берегов.