Москвичей предупредили о сильных дождях во вторник вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что во вторник, 14 июля, в Москве ожидается пасмурная погода с сильными дождями. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ожидается облачная и очень дождливая погода, будет пасмурно, временами дождь, а вечером – сильный дождь. Температура воздуха в Москве не превысит плюс 17-19 градусов, по области 15-20", – предупредил метеоролог.
Как рассказал Тишковец, особенно сложная ситуация ожидается вечером, в период с 15:00 до 21:00. За это время в Москве выпадет 31 миллиметр осадков, что составляет треть от месячной нормы. Специалист предупредил, что из-за непогоды возможны подтопления и выход водоемов из берегов.
Что касается ветра, то в спокойном состоянии его скорость будет равна 7-12 метрам в секунду, а порывы "ускорятся" до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируют ниже нормы – всего 734 миллиметра ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что из-за дождей в период с 14 по 17 июля уровень воды в реках Москвы и Московской области может вырасти на 1-2 метра. Особенно сложной ситуация может быть в западной части Подмосковья.
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