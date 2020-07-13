Уровень воды в реках столичного региона может вырасти на 2 метра из-за ливней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень воды в реках Москвы и Подмосковья может вырасти на 1–2 метра из-за ливней, которые ожидаются в период с 14 по 17 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной части Московской области, с приближением к уровню высокого паводка, что считается опасным погодным явлением. Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек", – говорится в сообщении.

Как отмечается, увеличится площадь подтоплений в Можайском и Наро-Фоминском городских округах.

По прогнозам синоптиков, 14 июля ожидаются ливни, уровень погодной опасности в столичном регионе повышен с желтого до оранжевого.

"Местами сильный ливень, очень сильный дождь. Период предупреждения – с 9:00 14 июля до 00:00 15 июля", – говорится в сообщении.

Во вторник температура воздуха в мегаполисе понизится до +19... +21 градуса, по области – до +17. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах скорость возрастет до 15-20 метров в секунду.

Согласно прогнозам, умеренные дожди ожидаются уже во второй половине понедельника.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столичный регион приходит заполярная погода. Он отметил, что 15 и 16 июля температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов.