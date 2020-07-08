В Гидрометцентре спрогнозировали частые ливни и аномальную жару в Москве летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил Москве 24 мнение ученых о том, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части России. По его мнению, такая тенденция сохранится, а причина – накапливание парниковых газов.

Он объяснил, что именно Московский регион больше всего подвержен последствиям глобального потепления климата из-за своего географического положения. Столица расположена в умеренных широтах, поэтому, по словам синоптика, на нее в большей степени влияют эти изменения.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России По всем оценкам так. С каждым годом будет становиться все теплее и теплее, а если температура летом становится выше, то и режим осадков меняется – ливни чаще будут накрывать регион.

"Зимой в январе за последние 30 лет температура повысилась на 2–2,5 градуса. Летом немного меньше – на 1 градус. Это очень существенно. Означает, что наш климатический режим городов приближается к городам, которые расположены намного южнее Москвы. Это действительно так", – заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что сейчас нет единого мнения, насколько сильно каждый год будут расти температуры. По его словам, это лишь сценарии изменения климата.

"Есть разные варианты. Скачкообразные и монотонные. Это зависит от того, насколько человечество будет уменьшать выбросы, уменьшать эмиссию парниковых газов. Насколько уже существующие газы произвели негативное воздействие и насколько существенно оно изменило циркуляцию атмосферы", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что климат в столичном регионе смещается и приближается к нормам для южных городов европейской части России.

"Чаще осадки грозовые, быстрые локальные процессы приводят к сильным ливням, которые неравномерно разбросаны по территории – такая погода характерна больше для Воронежской, Ростовской областей. Постепенно такая погода становится привычной и для Москвы", – заявил ученый.