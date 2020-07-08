Синоптики рассказали, когда в Москве закончится череда ливней

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ливни в Москве прекратятся к 10 июля, сообщает портал "Метеоновости".
Сообщается, что вечером 8 июля в столицу придет еще один фронт, который принесет грозы, ливни и шквалистый ветер. Однако к 10 июля непогода, по мнению синоптиков, должна прекратиться.
Специалисты отмечают, что наибольшее количество осадков 8 июля выпадет в период с 15:00 до 21:00. Интенсивность выпадения осадков составит от 5 до 14 миллиметров, в некоторых местах она может дойти до отметок 20–30 миллиметров.
В ночь с 8 на 9 июля дожди пройдут по всей Москве. В связи с этим в столице выпадет еще 20 миллиметров осадков. Таким образом, за все указанное время в столичном регионе может выпасть до 55% месячной нормы осадков. Синоптики сообщают, что, вероятно, в западном Подмосковье данная норма и вовсе будет превышена к 10 июля.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о дожде, грозе и порывистом ветре в период с 10:00 до 21:00. В МЧС порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. В случае же выезда на автомобиле водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходов предостерегли от близкого нахождения рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.
В связи с надвигающейся непогодой городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов дежурят круглосуточно.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температурный режим в столице нормализуется 9 июля. В этот день, по его словам, столбики термометра в Москве опустятся до отметок плюс 18–23 градуса. Комфортные погодные условия установятся в столице и 10 июля.
Сильные дожди и град прошли в Москве вечером 7 июля. Кроме того, местами прогремели грозы, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру четверга
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