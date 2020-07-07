Москву накрыла гроза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москву пришла грозовая погода, которая обусловлена влиянием теплого сектора антициклона.
Вечером 7 июля в отдельных районах Москвы и Московской области фиксируются ливни, переменчивая облачность, сильный штормовой ветер. Также синоптики предупредили горожан о возможном смерче.
Скорость ветра в Москве во вторник составляет примерно 3–8 метров в секунду, при грозе его порывы могут доходить до 20 метров в секунду.
Москвичи уже успели поделиться в соцсетях бушующей стихией. Вот, например, что проходит в Южном Тушине.
А вот так обстоят дела на столичных дорогах.
Москвичи желают друг другу держаться и предупреждают, что шторм и ураган совсем близко.
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Что для тебя ураган, дождь, ветер?
Публикация от Mariya Devakhina (@dev.mariya)
По словам инструктора по первой помощи Максима Штыба, в грозу необходимо оставаться дома по возможности. Если непогода застает в городе, то следует найти укрытие.
Наибольшую опасность в грозу представляют деревья (особенно одиноко стоящие), шаткие конструкции и рекламные щиты. В случае если гроза застает человека в автомобиле, необходимо двигаться с наименьшей возможной скоростью.
Воздух в Москве может прогреться до 34 градусов
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