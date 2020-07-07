Спасатель рассказал, как вести себя в грозу и смерч

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером 7 июля в Москве ожидаются локальные смерчи, грозы, град и ливни. Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал Москве 24, как стоит вести себя в непогоду.

Эксперт советует в первую очередь остаться дома, но, если непогода настигла вас на улице, следует немедленно найти укрытие. Он отметил, что на улице главная опасность – это падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций из-за сильного ветра.

"Если непогода застала на улице, то нужно попытаться уйти в тень капитального сооружения: в магазин, метро, подъезд. Потому что в помещении вам ничего не угрожает", – считает Штыб.

Он отметил, что, если вы находитесь в помещении, стоит плотно закрыть все окна и отойти от них на максимально возможное расстояние. Спасатель подчеркнул, что чаще всего людям наносят вред именно выбитые ветром открытые окна.





Максим Штыб спасатель, инструктор по первой помощи В городе очень много высоких точек, молния бьет именно в них. Вероятность того, что она ударит в человека на улице большого города, близка к нулю.

Штыб заявил, что если непогода застала во время движения на автомобиле, то водителю стоит предельно снизить скорость. Если есть возможность уехать на возвышенность, то надо воспользоваться ей, так как в низинах чаще всего возникают подтопления.

"Закрыть окна либо остановиться там, где, по мнению автолюбителя, на машину ничего не упадет, либо продолжать движение с минимально возможной скоростью", – рассказал инструктор.

Штыб подчеркнул, что самая большая опасть при передвижении на автомобиле – это потеря видимости, поскольку в таком случае возрастает аварийная ситуация. Также он отметил вероятность падения на автомобиль плохо закрепленных дорожных знаков и других конструкций.

"В городе ветру негде разогнаться до той скорости, чтобы сдвинуть машину с дороги, град машину не пробьет. Стекло может испортить, но маловероятно, что его выбьет и человеку будет нанесен вред", – резюмировал Штыб.

Во вторник в столичном регионе существует высокая вероятность града, шквала и сильных дождей. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог добавил, что ветер во вторник будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе его порывы могут доходить до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.