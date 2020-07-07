Спасатель рассказал, как вести себя в грозу и смерч

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вечером 7 июля в Москве ожидаются локальные смерчи, грозы, град и ливни. Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал Москве 24, как стоит вести себя в непогоду.
Эксперт советует в первую очередь остаться дома, но, если непогода настигла вас на улице, следует немедленно найти укрытие. Он отметил, что на улице главная опасность – это падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций из-за сильного ветра.
"Если непогода застала на улице, то нужно попытаться уйти в тень капитального сооружения: в магазин, метро, подъезд. Потому что в помещении вам ничего не угрожает", – считает Штыб.
Он отметил, что, если вы находитесь в помещении, стоит плотно закрыть все окна и отойти от них на максимально возможное расстояние. Спасатель подчеркнул, что чаще всего людям наносят вред именно выбитые ветром открытые окна.
Штыб заявил, что если непогода застала во время движения на автомобиле, то водителю стоит предельно снизить скорость. Если есть возможность уехать на возвышенность, то надо воспользоваться ей, так как в низинах чаще всего возникают подтопления.
"Закрыть окна либо остановиться там, где, по мнению автолюбителя, на машину ничего не упадет, либо продолжать движение с минимально возможной скоростью", – рассказал инструктор.
Штыб подчеркнул, что самая большая опасть при передвижении на автомобиле – это потеря видимости, поскольку в таком случае возрастает аварийная ситуация. Также он отметил вероятность падения на автомобиль плохо закрепленных дорожных знаков и других конструкций.
"В городе ветру негде разогнаться до той скорости, чтобы сдвинуть машину с дороги, град машину не пробьет. Стекло может испортить, но маловероятно, что его выбьет и человеку будет нанесен вред", – резюмировал Штыб.
Во вторник в столичном регионе существует высокая вероятность града, шквала и сильных дождей. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Метеоролог добавил, что ветер во вторник будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду, при грозе его порывы могут доходить до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
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