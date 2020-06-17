Спасатель напомнил о правилах поведения на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В связи с аномальной жаркой погодой москвичи предпочли проводить свой досуг возле воды. Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24 напомнил о правилах поведения во время отдыха на пляже.
В первую очередь Щетинин обратил внимание на статистику. Он заявил, что большинство утонувших людей в момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, находясь вблизи воды на жаре.
"По статистике, утопленники, как правило, употребляли спиртные напитки. Безусловно, нужно воздержаться от употребления спиртных напитков, находясь на отдыхе на воде в жару. Это усугубит положение. Человек становится наиболее подвержен риску утопления", – считает эксперт.
Он также отметил сложную эпидемиологическую ситуацию, напомнив о соблюдении социальной дистанции.
Щетинин подчеркнул, что необходимо соблюдать режим купания, не находиться в воде слишком долго. Он советует плавать в течении 15–20 минут в зависимости от температуры воды, после выходить из воды и загорать.
"Особое внимание уделять детям. Потому, что дети не контролируют ситуацию. Они могут и обгореть на солнце, и получить солнечные ожоги, и с водой у них все непросто. У детей должен быть головной убор, стоит чаще давать им пить простую, негазированную воду. За ними нужен обязательный контроль со стороны близких, родных", – заявил спасатель.
Специалист не советует загорать на пляже в полдень. Для отдыха возле воды стоит выбрать утренние и вечерние часы. "Час-два утром и час-два вечером на открытом солнце, но использовать защитную мазь, темные очки. Головной убор, безусловно, нужен", – уточнил Щетинин.
Спасатель отметил, что при первых признаках покраснения кожи стоит надеть легкую хлопчатобумажную одежду, закрывающую пораженные участки тела.
Щетинин призвал внимательно следить за состоянием своего организма, чтобы избежать солнечного удара. "Повышение температуры, затуманенность сознания, возможна апатия, головокружение. Это первые признаки, при которых надо серьезно задуматься и перейти в тень, пить прохладную воду, чем больше, тем лучше", – рекомендует заслуженный спасатель России.
Он считает необходимым следить за другими людьми, отдыхающими рядом на пляже. Если вы видите, что человек побледнел, покрылся испариной, закатил глаза, неуверенно дышит и давно уже не вставал, то лучше подойти к нему и спросить о его самочувствии.
При любых непредвиденных обстоятельствах Щетинин рекомендует обратиться либо к дежурившим на водоеме спасателям, либо в службу 112.
Ранее спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал, как действовать жителям столицы во время непогоды.
Он посоветовал при первых признаках грозы найти себе укрытие в капитальном здании. Защитить от непогоды также может автомобиль.
Спасатель рекомендовал не находиться вблизи потенциально опасных конструкций, таких как мусорные контейнеры, автобусные остановки, рекламные щиты, строительные контейнеры, строительные леса. Также в грозу стоит избегать деревьев.
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