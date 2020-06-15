Московские спасатели на воде получили новейшую технику и снаряжение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что на всех поисково-спасательных станциях появились новые гидрокомбинезоны сухого типа, а также современные водолазные телефонные станции.

Помимо этого, появился новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров. Эхолот предназначен для визуализации подводных объектов. Он позволяет строить рельеф дна в формате 3D.

"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна. Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна", – отметил заммэра.

По его словам, телеуправляемый аппарат может ходить под водой. Он оснащен двумя цифровыми видеокамерами, лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов.

Все полученное оборудование позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории.

Спасатели на воде с 9 июня перешли на усиленный режим работы из-за жары. Обычно на водных объектах круглосуточно дежурят до 70 спасателей МГПСС, в том числе около 50 водолазов. Патрулирование акваторий столичных водоемов проводится согласно графику как на катерах и мотолодках, так и с помощью пеших обходов берега.

Из-за резкого повышения температуры воздуха в Москве общая численность личного состава, заступающего на дежурство, увеличилась до 90 человек. Спасатели постоянно находятся на акватории водоемов с 6:30 до 22:00.