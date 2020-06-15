Московские спасатели на воде получили новейшую технику и снаряжение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что на всех поисково-спасательных станциях появились новые гидрокомбинезоны сухого типа, а также современные водолазные телефонные станции.
Помимо этого, появился новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров. Эхолот предназначен для визуализации подводных объектов. Он позволяет строить рельеф дна в формате 3D.
"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна. Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна", – отметил заммэра.
По его словам, телеуправляемый аппарат может ходить под водой. Он оснащен двумя цифровыми видеокамерами, лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов.
Все полученное оборудование позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории.
Спасатели на воде с 9 июня перешли на усиленный режим работы из-за жары. Обычно на водных объектах круглосуточно дежурят до 70 спасателей МГПСС, в том числе около 50 водолазов. Патрулирование акваторий столичных водоемов проводится согласно графику как на катерах и мотолодках, так и с помощью пеших обходов берега.
Из-за резкого повышения температуры воздуха в Москве общая численность личного состава, заступающего на дежурство, увеличилась до 90 человек. Спасатели постоянно находятся на акватории водоемов с 6:30 до 22:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: