Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни

Режим самоизоляции отменят с завтрашнего дня

Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

"Уже с завтрашнего дня – 9 июня – отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", – написал мэр.



Социальные карты, каршеринг и салоны красоты

С 9 июня вновь заработают социальные карты. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстанавливается работа каршеринга.

Собянин подчеркнул, что к обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции.

Помимо этого, с 9 июня москвичи вновь смогут посещать городские кладбища.



Музеи, зоопарки и летние веранды

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Свои двери вновь откроют музеи, выставочные залы и зоопарки. Приобрести билеты можно будет только онлайн. Горожане смогут посещать и спортивные мероприятия, но при заполняемости трибун не более чем на 10%.

Со следующей недели в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита.



Фото: сайт Сергея Собянина

Фитнес-клубы, бассейны и детские сады

Фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются для посетителей с 23 июня. С этого же дня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

К обычной жизни вернутся детские сады и учреждения социальной защиты населения. Москвичи вновь смогут посещать детские и спортивные городские площадки. Для горожан откроется вся общественная инфраструктура.

Собянин добавил, что на протяжении нескольких недель "пандемия идет на спад". Все это, по его словам, позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

Он напомнил, что с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 центров "Мои документы". А с 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей, подчеркнул мэр.

Собянин подчеркнул, что о снятии оставшихся ограничений будет сообщено позже. Он подчеркнул, что вероятность заражения вирусом уменьшилась, но полностью не исчезла. Мэр в очередной раз попросил горожан беречь себя и своих близких.

"Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб", – подчеркнул мэр.

В заключение Собянин поздравил всех москвичей и гостей столицы "с очередной общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни".