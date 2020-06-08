Роспотребнадзор и Минздрав составят предложения по контролю за снятием ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздраву и Роспотребнадзору надо будет представить предложения по обеспечению контроля за решениями о послаблении ограничений из-за коронавируса в субъектах страны. Об этом говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Так, в документе сообщается, что главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой дано поручение о представлении "в правительство РФ предложения по обеспечению действенного контроля за решениями по ослаблению карантинных мер, принимаемыми субъектами".

Отмечается, что должны учитываться рекомендации по последовательному снятию ограничений, которые до этого разработали в Роспотребнадзоре.

Ранее говорилось, что три региона РФ готовы перейти к третьему этапу снятия ограничений. О каких регионах, где снимут ограничения, шла речь, не уточнялось.

Президент России ранее отметил, что обстановка с COVID-19 в стране постепенно стабилизируется. "В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", – обратил внимание Владимир Путин.

В России выявлено 476 658 случаев COVID-19, вылечились 230 688 человек, скончался 5 971.