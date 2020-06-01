Три региона РФ готовы перейти к третьему этапу снятия ограничений – Попова

17:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три региона России готовы перейти уже к третьему этапу снятия ограничений, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом РФ.
"На сегодняшний день 24 региона уже перешли на первый этап и снимают ряд ограничений. Еще 26 регионов добились показателей, которые позволят, я уверена, в ближайшие дни еще сделать шаг вперед и перейти также на первый этап. Три региона готовы к третьему этапу, они уже преодолели и второй этап", – сказала Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным.
При этом Попова не уточнила, о каких регионах, где снимут ограничения, шла речь.
Так, президент РФ ранее отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в стране постепенно стабилизируется. "В целом нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни", – обратил внимание Владимир Путин.
В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855. За последние сутки в РФ зафиксировали 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции.
До этого была названа возможная дата поступления в больницы российского препарата от COVID-19. В результате препарат "Авифавир" может поступить в российские больницы 11 июня.
Обстановка с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется – Путин
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