Названа возможная дата поступления в больницы российского препарата от COVID-19

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Фото: Пресс-служба Biocad/ТАСС
Стала известна возможная дата начала поступления в больницы российского препарата от COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, препарат "Авифавир" может поступить в российские больницы 11 июня.
"Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года", – рассказали изданию в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известно, что препарат не будет доступен в свободной продаже. Его применение станет возможным только под контролем врачей в медучреждениях.
В РФПИ уточнили, что "Авифавир" показал свою эффективность во время клинических испытаний. Так, период лечения участников исследования получилось сократить с девяти до четырех дней.
"Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок", – рассказал представитель РФПИ.
Добавляется, что технологические мощности на данном этапе позволяют производить до 60 тысяч упаковок препарата в месяц. При этом за год планируется выпустить 720 тысяч упаковок.
Ранее стало известно, что российский препарат против COVID-19 "Авифавир" получил одобрение Минздрава. Таким образом, он стал первым препаратом в РФ, способным подавлять коронавирус.
Сообщалось, что лекарство было разработано специалистами РФПИ и ХимРар. Его высокую эффективность подтвердили ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, а также специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова.
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
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