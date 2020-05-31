Названа возможная дата поступления в больницы российского препарата от COVID-19

Фото: Пресс-служба Biocad/ТАСС

Стала известна возможная дата начала поступления в больницы российского препарата от COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, препарат "Авифавир" может поступить в российские больницы 11 июня.

"Предположительно, он поступит в российские больницы 11 июня 2020 года", – рассказали изданию в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Известно, что препарат не будет доступен в свободной продаже. Его применение станет возможным только под контролем врачей в медучреждениях.

В РФПИ уточнили, что "Авифавир" показал свою эффективность во время клинических испытаний. Так, период лечения участников исследования получилось сократить с девяти до четырех дней.

"Произведено уже 18 тысяч упаковок препарата, в июне планируем поставить в российские больницы свыше 60 тысяч упаковок", – рассказал представитель РФПИ.

Добавляется, что технологические мощности на данном этапе позволяют производить до 60 тысяч упаковок препарата в месяц. При этом за год планируется выпустить 720 тысяч упаковок.

Ранее стало известно, что российский препарат против COVID-19 "Авифавир" получил одобрение Минздрава. Таким образом, он стал первым препаратом в РФ, способным подавлять коронавирус.

Сообщалось, что лекарство было разработано специалистами РФПИ и ХимРар. Его высокую эффективность подтвердили ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, а также специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова.