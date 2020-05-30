Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19

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Первый в России препарат против COVID-19 – "Авифавир" – получил одобрение Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости.

"Торговое наименование препарата – "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование – "Фавипиравир", – указано в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат был разработан специалистами РФПИ и ХимРар. Сообщается, что его высокую эффективность уже отметили ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других.

Исследования показали, что "Авифавир" успешно нарушает механизмы размножения коронавируса.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. На данный момент идет доклиническое испытание препарата.

По словам министра здравоохранения страны Михаила Мурашко, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции могут начать примерно через две недели. Руководитель ведомства ответил важность полностью удостовериться в ее безопасности.

