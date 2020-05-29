Рост продаж антибиотиков зафиксировали в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России в первом квартале 2020 года зафиксировали рост продаж антибиотиков. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, передает RT.

Отмечается, что в период с января по март российские аптеки продали 65 миллионов упаковок таких препаратов. Такой показатель является на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным аналитиков, за квартал россияне потратили на антибиотики 12,3 миллиарда рублей. В прошлом году эта сумма была равна 10,1 миллиарду.

Ранее сообщалось о том, что безрецептурные лекарства начнут продавать дистанционно с июня. Контроль за дистанционной продажей лекарств будет осуществлять Росздравнадзор.