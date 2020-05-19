Безрецептурные лекарства начнут продавать дистанционно с июня

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Аптеки, получившие разрешение, смогут с июня начать дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Заявление подается в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование. Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут уже осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", – приводит слова Мурашко Агентство "Москва".

По его словам, контроль за дистанционной продажей лекарств будет осуществлять Росздравнадзор.

Правила, по которым аптеки могут продавать лекарства дистанционно, утвердил кабмин. У аптеки должны быть лицензия, сайт или мобильное приложение, а также собственная служба доставки или договор с компанией, которая предоставляет курьеров. Как отметили в правительстве, дистанционные услуги аптек особенно востребованы при режиме самоизоляции и у больных, находящихся на самоизоляции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что введение закона позволит людям лучше соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Депутат отмечал, что особенно данный закон актуален для пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями людей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств. Нарушителю могут назначить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.

