Путин подписал закон об уголовном наказании за онлайн-продажу поддельных лекарств

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В России за онлайн-продажу поддельных лекарств вводится уголовная ответственность. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе говорится, что нарушения с использованием интернета будут наказываться принудительными работами на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Также наказание может быть в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Также суммой штрафа может стать доход осужденного за период от одного до двух лет.

В среду, 1 апреля, депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, позволяющий покупать препараты через интернет, в том числе и рецептурные.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в соответствии с законом лекарства теперь можно будет купить через интернет с доставкой их на дом. Он добавил, что введение закона позволит людям лучше соблюдать режим самоизоляции.

31 марта в Совфеде одобрили закон об ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Ранее президент России подписал закон, позволяющий правительству регулировать цены на лекарства и другие медицинские изделия.