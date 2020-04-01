Госдума одобрила онлайн-продажу лекарств в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, позволяющий покупать препараты через интернет, в том числе и рецептурные.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в соответствии с законом лекарства теперь можно будет купить через интернет с доставкой их на дом.

"Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит правительство РФ", – отметил Володин.

Он добавил, что введение закона позволит людям лучше соблюдать режим самоизоляции. Благодаря его принятию граждане старшего возраста или страдающие хроническими заболеваниями смогут обеспечить свою безопасность без проблем с доступом к препаратам.

Ранее стало известно, что "Почта России" обеспечит доставку на дом всех пенсий и пособий для поддержки людей, находящихся в режиме самоизоляции. Кроме того, 90 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями, получили выплаты за соблюдение карантина.

31 марта в Совете Федерации РФ одобрили закон об ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству регулировать цены на лекарства и другие медицинские изделия.

За последние сутки на территории России выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ зарегистрировали 2777 эпизодов инфицирования. 190 человек смогли излечиться, в то время как 24 пациента скончались в результате заражения COVID-19.