Собянин обсудил с главами регионов меры по борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Основными темами стали меры по борьбе с распространением заболевания, передает портал мэра и правительства столицы.

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов РФ.

Отмечается, что в рамках совещания участники обсудили введение режима самоизоляции в регионах, поставку лекарств и средств защиты, обеспечение населения продуктами и создание дополнительных коек для больных коронавирусом.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны.

Позднее Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Известно, что подобные меры, аналогичные столичным, ввели уже в ряде регионов страны.