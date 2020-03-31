Совфед разрешил направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства РФ тратить средства на борьбу с коронавирусом без поправок в бюджет, сообщает ТАСС.
Кабин сможет перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
В пояснительной записке говорится, что это нужно для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса.
Также проект закона предусматривает создание комиссии Федерального собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать расходы на борьбу с новым вирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на отдельные отрасли.
В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь – от Совета Федерации. Не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина Комиссия будет принимать решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.
Ранее Кабмин РФ ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство установило для предпринимателей мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Правительство планирует увеличение экономической поддержки регионов, которые испытывают большую нагрузку в связи с распространением коронавируса.
Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия в 2020 году столкнется с дефицитом бюджета. В качестве основных причин он указал падение цен на нефть и распространение коронавируса.
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