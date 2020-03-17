В России могут приостановить строительство дорог из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство может профинансировать борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями за счет переноса планов по строительству дорог на более отдаленный срок, сообщает газета "Известия".

По данным источника издания, расходы бюджета вынужденно перераспределятся из-за изменений в мировой экономике. Строительство новых дорог не потребуется, пока ситуация в мировой экономике не стабилизируется.

Также собеседник издания отметил, что пока невозможно сказать, останется ли спрос на товары российского экспорта на прежнем уровне.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18



По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.