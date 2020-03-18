Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости. Кроме того, серьезно повлияло распространение коронавирусной инфекции, отметил министр в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

"В последнее время вы видите, мы столкнулись с непростой ситуацией для России – это снижение цен на наши энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики", – сказал Силуанов. По его словам, России придется отклониться от макроэкономических прогнозов, сформированных на 2020 год.

Министр подчеркнул, что обвал нефтяных котировок почти на три триллиона рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов.

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