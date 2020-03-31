Путин регулярно проходит тесты на коронавирус – Песков

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин проходит регулярные тестирования на новый коронавирус. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что со здоровьем российского лидера все нормально, передает РИА Новости.
Песков рассказал о прохождении Путиным тестов на COVID-19 после сообщений о заражении коронавирусом главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым встречался глава российского государства.
Об инфицировании Проценко стало известно во вторник, 31 марта. Сообщалось, что тест на COVID-19 показал положительный результат.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию на базе больницы в Коммунарке. Данное предложение будут прорабатывать Минздрав совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы.