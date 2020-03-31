Кремль высоко оценивает работу медиков и Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко оценивает работу Оперативного штаба и всех специалистов по предупреждению распространения коронавируса.

"В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить с 3 апреля информирование граждан через СМС-сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина.

29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

